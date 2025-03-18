Альтернатива коротким юбкам: в РПЦ назвали способы повышения демографии

Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко рассказал о важности возрождения в современном обществе понятий целомудрия и верности, сообщило интернет-издание «Абзац».

После призыва депутата от ЛДПР Евгения Руденко к женщинам носить короткие юбки для повышения демографии, «Абзац» решил узнать мнение церкви относительно способов увеличения рождаемости в России. Настоятель храма Ильяшенко высказал мнение, что со школьной скамьи детям должны прививать нравственные ценности. В качестве примеров можно брать героев художественных произведений или известных исторических личностей.

«Например, наш великий соотечественник Александр Васильевич Суворов говорил: «Для меня честь дочери важнее жизни и даже моей собственной чести», — рассказал священник.

По мнению священнослужителя, прививать нравственные ценности важно также путем культуры. Рекомендовано запрещать трансляцию телепередач, которые развращают молодое поколение. Стоит также следить, какие фильмы смотрят ребята.

Отец Александр высказал мнение, что взрослые люди будут рожать детей, если обретут уверенность в своей финансовой стабильности. В данном вопросе родителям должно помогать государство.

«Если вкладываются (в демографию государством. — Прим. ред.) даже миллиарды – это всего лишь десятая доля процента от того, что требуется», – объяснил отец Александр.

Ранее сообщалось, что мэр Невинномысска поддержал идею о мини-юбках для повышения демографии.