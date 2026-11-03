«Давайте не будем действовать их методами»: Журова выступила против запрета пиццы в школах

Депутат Журова: запрещать пиццу в школах из-за происхождения не следует

Общество

Запрещать пиццу в российских школах из-за ее итальянского происхождения не следует. Об этом «Абзацу» сказала депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, отказ от зарубежных блюд по политическим мотивам — абсурдная мера, поскольку такая еда давно стала привычной для россиян.

Журова сравнила пиццу с пирогом и задалась вопросом, в чем принципиальная разница, кроме итальянского названия. Она подчеркнула, что не хочет, чтобы Россия действовала методами тех, кто отменяет все русское, включая культуру и кухню.

Депутат отметила, что пицца и традиционные пироги могут одновременно присутствовать в школьном меню, давая детям выбор. По ее мнению, патриотизм не должен выражаться в запрете иностранных блюд. Журова напомнила, что россияне охотно едят пирожки с разными начинками, поэтому необходимости вытеснять пиццу из столовых нет. Она добавила, что страшного в этом ничего нет: проблема была бы лишь в том случае, если бы пицца полностью заменила пироги, но во всех школах пироги всегда есть, и люди выбирают и то, и другое. Патриотизм, заключила парламентарий, не заключается в отмене пиццы.

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