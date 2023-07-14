В России проверят цены на авиабилеты: в Татарстане уже работают представители ФАС

Федеральная антимонопольная служба и Генеральная прокуратура России приняли решение проконтролировать формирование цен на авиабилеты. В двух аэропортах Татарстана органы уже осуществляют проверку, сообщает inkazan.ru .

Сотрудники ФАС должны проверить, не завышены ли цены на авиабилеты для населения, как формируются тарифы за обслуживание воздушных судов, и какой размер денежных средств перечисляют на сборы. Составлен план посещения аэропортов России. Кроме Москвы и Татарстана, проверят еще 12 областей.

В настоящее время сотрудники ФАС и прокуратуры приехали в аэропорты Татарстана. Проверки проходят на двух точках: в Казани и Нижнекамске.

Напомним, в АТОР сообщили о предполагаемом росте цен на авиабилете, спровоцированный в первую очередь повышением лизинговой ставки на самолеты.