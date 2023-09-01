В России зафиксирован дефицит педагогов: низкие заработные платы, бумажная волокита

В России остро ощущается нехватка педагогов. Об этом еще в начале прошлого года заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. В начале нынешнего учебного года ситуация не изменилась, сообщает newizv.ru .

Педагоги также подтверждают данные министра Кравцова. В отдаленных регионах, а также в сельской местности, стоит острый дефицит кадров. Так, администрация Сургутихинской средней школы Туруханского района заявляла, что в нынешнем году учреждение закроется, потому что учить детей некому. Проблему удалось решить, но частично.

«Мы закрыли вакансии, но по-прежнему не хватает учителя математики», —рассказала директор Сургутихинской СОШ Светлана Попова

Есть несколько причин, по которым учителя не хотят работать. Первая – это низкая заработная плата. Во-первых, ее размер зависит от региона. Во-вторых, ставка учителя – это МРОТ. Чтобы заработать больше 16 242 рублей приходится брать дополнительные часы. Так и получается, что один учитель в неделю проводит около 40 уроков и ведет классное руководство.

Еще одна проблема, о которой заявляют педагоги, - большое количество документации, которую необходимо заполнять. Снова значение имеет регион, администрация которого принимает решение, какие документы необходимо подготавливать.

Особенно не хватает преподавателей по математике и учителей начальной школы.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил с 1 сентября учеников гимназии им. Примакова, которая находится в Подмосковье.