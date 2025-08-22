В российском регионе нашли способ, как во время массового фестиваля снизить нагрузку на парковки

В администрации Пуровского района рассказали, что во время молодежного фестиваля «Ягель» в Тарко-Сале в городе будет организован проезд бесплатных автобусов, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

В администрации отметили, что нет необходимости заранее планировать место парковки и переживать из-за отсутствия свободных зон. В период с 22 по 24 августа, когда в городе пройдет молодежный фестиваль, в населенном пункте запустят бесплатный автобус. Поездка в нем окажется не только более удобной, но и не нанесет вред окружающей среде.

По информации издания, на мероприятие приедут российские волонтеры из разных регионов. Активисты посетят лесной массив, где смогут разместиться в палаточном городке. Для участников оборудовали экстремальную полосу препятствий «Таежный герой». Вдоль линии троп установили освещение.

Кроме того, запланирована гастроярмарка, выступление экспертов, образовательные активности и мастер-классы. С гостями будут общаться артисты, ведущие шоу «По каверочку» NANSI & SIDOROV и известные блогеры. Фестиваль под открытым небом уже давно стал для региона пространством для роста.

