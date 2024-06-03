В Ростове целые сутки на дороге пролежал электрический кабель

В Ростове на улице Каширской оборвался провод электропередачи. Местные жители обращались в полицию и в управляющую компанию, но никто не приехал убирать электрический кабель, сообщает rostovgazeta.ru .

Очевидцы сообщили, что провод оборвался сам. Он упал так, что обойти его невозможно. На протяжении выходного дня взрослые и дети были вынуждены переступать через провод. Люди визуально проверили, что пока кабель еще целый. Однако по нему вынуждены проезжать и автомобили. Это может нарушить изоляцию провода, что станет причиной короткого замыкания.

Люди рассказали, что обращались в полицию по номеру 112. Заявку также оставили в управляющую компании. Вечером 2 июня так никто и не приехал.

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье задержали троих иностранных жителей, похитивших кабель на 1,2 миллиона рублей.

Ранее мы также сообщали, что почти 28 км ЛЭП построили в городах Московской области с начала текущего года.