В ростовском «Магните» на прилавке с хлебом спал кот

Читатель RostovGazeta, который стал очевидцем нарушения санитарных норм, сделал фотографии и прислал их в редакцию. На деревянном прилавке среди большого количества расфасованных по пакетам булок спит кот, который не обращает никакого внимания на посетителей. Очевидец признался, что испытал совершенно противоречивые эмоции.

С одной стороны, картина вызвала у него улыбку. Кот спит очень сладко. К тому же уменьшается вероятность появления мышей в продуктовом магазине. С другой стороны, этот самый кот может стать причиной какой-либо инфекции. Брать хлеб с этого прилавка неприятно и опасно. Если бы питомец ходил просто по магазину, возможно, такой реакции не возникло бы, считает ростовский клиент.

Озадаченный покупатель хотел сделать замечание сотрудникам магазина. Как раз мимо проходил сотрудник «Магнита». С ближайшего стеллажа в этот же на пол упали рулеты. Менеджер посмотрел на них, но не поднял. Он просто зашел в подсобку.

«Столь странное отношение персонала к происходящему в магазине обескураживает», — возмущается Сергей.

Редакция обратилась к продавцам «Магнита» за комментариями.

«Направьте, пожалуйста, запрос на адрес пресс-службы», — предложил консультант.

RostovGazeta так и сделала. На данный момент ответ не поступил.

Ранее мы сообщали об инциденте в цирке Владивостока, где во время выступления тигр залез на большой глобус и сходил в туалет.