Тигр в цирке Владивостока залез во время выступления на большой глобус и сходил в туалет

Выступление выступлением, а туалет — это святое. Так накануне решил дрессированный тигр цирка Владивостока.

Местные паблики в соцсетях публикуют выступление хищной кошки, во время которого случился конфуз. Сначала тигр забрался по требованию дрессировщика на большой глобус, а потом вдруг категорически отказывался с него слезать.

На неоднократные требования дрессировщика сойти с шара кошка отреагировала своеобразно: тигр внезапно опорожнил свой желудок, содержимое которого несколькими кучками скатилось на арену.

Произошедшее заметили зрители, у которых конфуз животного вызывал гомерический хохот. После совершенного туалета тигр продолжил свой номер как ни в чем не бывало.

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