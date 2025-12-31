В Рождество на небе зажжется «новая Вифлеемская звезда»: редчайшее планетное чудо увидят потомки через 20 тыс. лет

В ночь на Рождество 2026 года ожидается уникальное астрономическое явление, которое будет невозможно наблюдать в течение следующих 20 тыс. лет, сообщил pronedra.ru.

По информации издания, три планеты — Венера, Марс и Меркурий — выстроятся в линию. Эксперты называют событие «новой Вифлеемской звездой». За последние 500 лет подобная конфигурация планет фиксировалась лишь трижды. Впервые ее наблюдали во Франции в 1669 году, в эпоху правления Людовика XIV, когда страна переживала золотой век искусств и наук.

Во второй раз явление наблюдалось в 1682 году, совпав по времени с визитом легендарной кометы Галлея. Третье событие пришлось на 1968 год — разгар космической гонки между сверхдержавами, когда мир замер в ожидании первой лунной высадки.

Следующие аналогичные соединения ожидаются только в 2267, 2324 и 2623 годах, что делает предстоящее событие в рождественские дни 2026 года поистине уникальным астрономическим явлением.

«Сочетание астрономического события с Рождеством является не только интересным совпадением, но и уникальной возможностью для верующих. Как известно, настоящая Вифлеемская звезда, описанная в Новом Завете, до сих пор остается загадкой для ученых», — указано в статье.

Однако наблюдать за уникальным явлением смогут только специалисты. Венера и Марс окажутся слишком близко к Солнцу, поэтому станут более яркими, чем обычно. Планеты станут невидимыми для земных наблюдателей.

