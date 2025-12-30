Астрофизик Ави Леб: объект 3I/ATLAS полностью исчез за облаком странной пыли

Астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил в своем блоге на Medium, что межзвездный объект 3I/ATLAS выбросил облако загадочной пыли, почти полностью скрыв его от потенциальных наблюдателей.

3I/ATLAS проник в пределы Солнечной системы несколько месяцев назад и 19 декабря оказался на расстоянии 270 миллионов километров от нашей планеты. Многие эксперты полагают, что это межзвездная комета.

Ави Леб предполагает, что объект имеет искусственное происхождение и является огромным инопланетным кораблём, который движется в сторону Юпитера.

Леб установил, что частицы, выбрасываемые кометой 3I/ATLAS и формирующие её хвост и антихвост, обладают необычно большими размерами — около 10 микрон. Вследствие этого вокруг объекта возникло обширное пылевое облако, которое пока пропускает солнечные лучи, но уже близко к тому, чтобы полностью заслонить свет.

Антихвост 3I/ATLAS продолжает оставаться ключевым вопросом, вызывающим беспокойство у Леба. Он полагает, что возникновение такого потока частиц, направленного к звезде, сложно объяснить с точки зрения природных явлений.

Ранее сообщалось, что комета 3I/ATLAS подала знак за 3 часа до сближения с планетой Земля.