В РПЦ отреагировали на скандал с Анной Асти: женщине не стоит делать интимные фото

Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко рассказал, что ни одна женщина не должна делать интимные фото даже для своего супруга, сообщило интернет-издание «Абзац».

Протоиерей Ильяшенко назвал подобный поступок безнравственным. Он отметил, что современные девушки не всегда понимают, что ведут себя нецеломудренно. Настоятель храма напомнил, чему учили героиню трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет» Офелию.

«Я хочу сослаться на авторитет Уильяма Шекспира, который устами Лаэрта говорил своей сестре Офелии, что даже лунный свет не должен видеть наготы девушки», – подчеркнул отец Александр в разговоре с «Абзацем».

Корреспондент «Абзаца» попросил протоиерея прокомментировать ситуацию о недавнем инциденте с фотографиями певицы Анны Асти. Так, фото интимного содержания появились в сети. Певица заявила, что мошенники взломали ее гаджеты и распространили личные фото. Девушка призналась, что кадры делала исключительно для просмотра своим супругом. Собеседник издания считает поступок певицы нецеломудренным.

«То, что певица повела себя нецеломудренно и сделала подобные фотографии, свидетельствует о печальной характеристике для нашего времени. В данном случае нет речи о нравственности, мы можем говорить о случившемся только как о безнравственном», – подчеркнул отец Александр.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе 27-летнюю девушку заподозрили в сексуальных домогательствах подростка.