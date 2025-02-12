В РПЦ призвали не давать животным человеческие имена

Протоиерей Александр Ильяшенко отметил, что в последнее время общество стало жить отдельно от церкви. По его мнению, намного больше шансов встретить на улице даму с собачкой, чем маму с коляской. Религиозные установления перестали быть авторитетными и важными, как было раньше. Александр Ильяшенко считает данную тенденцию печальной.

Протоиерей отметил, что некоторые собственники называют своих питомцев человеческими именами. Приравнивать животных к человеку — недопустимо. Протоиерей отметил, что животное с человеческим именем противоречит православной традиции. Священнослужитель напомним, что у каждого человека есть святой покровитель. Считается, что он оберегает владельца какого-либо имени. Некоторые россияне отмечают именины, поэтому хорошо знакомы с этой информацией и традицией.

«Называя человеческими именами животных, покровителей, конечно, не обидишь. Но религиозное чувство верующего это может задеть. Подобное просто говорит об отсутствии духовной культуры», – подчеркнул батюшка.

Издание отметило, что в некоторых случаях неуважение чувств верующих людей может стать причиной для привлечения к ответственности на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, что на Кубани представили первого в России теленка, клонированного по новой технологии.