В садике Приморского края на глазах у детей и сотрудниц подрались мамы воспитанников

Сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию о драке мам воспитанников детского сада в Приморском крае, о которой стало известно из соцсетей, сообщил vostokmedia.com.

В пресс-службе Управления МВД рассказали, что жительница Артема написала заявление об избиении. Сотрудники выдали ей направление на прохождение судмедэкспертизы. По результатам осмотра станет ясно, какие действия предпринимать в дальнейшем.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — подчеркнули в пресс-службе Управления МВД.

По данным издания, об инциденте стало известно из поста в соцсетях. Очевидцы сообщили, что две мамы поругались, когда находились в здании артемовского детского сада. В этот момент они находились на узкой лестнице. Словесный конфликт перешел в драку.

Пользователи соцсетей написали, что сотрудники и воспитанники детского сада стали невольными свидетелями конфликта. Предположительно, у одной из участниц драки диагностировали сотрясение мозга. Пострадавшая заявила, что ранее неоднократно получала угрозы со стороны другой мамы. Она написала заявление в полицию.

По информации издания, пользователи соцсети активно обсуждают конфликт в садике. Они преимущественно осуждают подобное поведение, тем более при маленьких детях.

«Девушки устроили бои на глазах у малышей? Остановите Землю, я сойду»;«И плевать они хотели на неокрепшую психику детей»; «Отличный» пример для детей», — пишут пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что в центре Тюмени произошла массовая драка.