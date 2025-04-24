В центре Тюмени произошла массовая драка

В ночь на 23 апреля на Цветном бульваре в Тюмени произошла массовая драка, сообщил nashgorod.ru.

По данным издания, очевидец драки предоставил видео с места происшествия телеграм-каналу «Паблик Тюмень». Автор поста отметил, что в городе происходила очередная драка. По информации очевидца, в ночное время в городе гуляет большое количество людей. Из-за столпотворения пройти по одной улице было проблематично. Очевидец решил пройтись по другой улице, но стал случайным свидетелем массовой драки. В ней принимали участие более восьми мужчин.

«Толпа мужиков устроила потасовку прямо на глазах у прохожих», — указано в посте телеграм-канала.

«Наш Город» обратился за комментариями в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Сотрудники правоохранительных органов подтвердили информацию о массовой драке. Правоохранители сообщили, что на место происшествия выезжали сотрудники полиции. В отделение доставили одного потерпевшего. Теперь сотрудники выясняют все причины и обстоятельства драки, устанавливают личности участников инцидента. Драка произошла в ночь с 22 на 23 апреля недалеко от ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка».

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