В Самаре появились сервисы доставки бензина, которые доставляют автомобилистам бензин в любую точку города, будь то жилой двор или трасса возле поля. Жители положительно оценили новую услугу. Эксперты видят в передвижных заправках опасность, сообщает Волга Ньюс .

«Все новое — это забытое старое». Передвижные заправки ранее работали во многих городах России, но были запрещены из-за высокого риска взрыва или другого ЧП. Например, в Москве запрет ввели в 1990-е.

«Машина приезжает на стационарную АЗС, заправляет емкость для топлива бензином и доставляет заказчику в любое место, будь то двор или трасса. Оплата идет через кассовый терминал с подключенным эквайрингом для принятия оплат банковскими картами», — объяснил представитель сервиса.

Представитель сервиса рассказал, что пока добиться прибыли не выходит. Клиентов мало. Для привлечения новых цену установили невысокую. Автоэксперт, почетный член Всероссийского общества автомобилистов Олег Мартин сомневается, что таким способом сейчас сможет кто-либо заработать. В городе нет дефицита стационарных заправок. В случае непредвиденной ситуации всегда можно найти выход самостоятельно.

В министерстве промышленности и торговли Самарской области Волга Ньюс рассказали, что намерены в ближайшее время регламентировать работу передвижных и контейнерных АЗС. Для отпуска топлива намерены определить специальные места. Особое внимание уделят условиям, в которых топливо перевозится. Олег Мартин отмечает важность жесткого контроля со стороны правительства.

«Учитывая, что заправляют машины и во дворах жилых домов, и на парковках около торговых центров, это чревато. Не дай бог, искра - воспламенится все!.. А вдруг взрыв?» — считает автоэксперт, почетный член Всероссийского общества автомобилистов Олег Мартин.

Эксперт считает, что услуга может быть востребованной только у предприятий, но не у частных лиц.

Ранее экономист Ольга Тарасова в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня» назвала причины подорожания бензина. Эксперт также рассказала, к подорожанию каких еще товаров необходимо подготовиться россиянам.