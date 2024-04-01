«Решение должны принимать регионы»: выяснилось, что скоро подорожает в РФ

В скором времени в России подорожают ЖКУ и другие государственные услуги. Об этом рассказала доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

По ее словам, инфляция в стране продолжает оставаться на высоком уровне — 7,7% год к году по состоянию на середину марта. При этом недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина отмечала, что вопрос здесь не только в монетарной политике, но и в разогретом спросе, при котором предложение просто не успевает за возросшими потребностями.

На этом фоне на авторынке наблюдаются противоречивые ценовые тенденции, подчеркнула Тарасова.

«С одной стороны, цены постоянно увеличиваются — в среднем примерно на 2-3% в квартал. Свою лепту должно внести и распространение утильсбора на авто, ввозимые по системе параллельного импорта. С другой стороны, начинает проявляться явная усталость потребителя от предлагаемой продукции неясного качества, прежде всего из Китая», — рассказала экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также к дорожающим позициям относятся железнодорожные и авиабилеты — по ряду направлений рост составил 35% и более. Дорожает и бензин — это связано с повышением ставки акциза, уточнила эксперт.

«Дороже становится и техосмотр — здесь решение за властями регионов, однако по экспертным оценкам, среднее увеличение стоимости этой услуги составит около 12%», — отметила Тарасова.

Еще одна госуслуга, которая станет дороже — это выдача биометрического загранпаспорта.

«Размер пошлины с 1 июля поднимется с пяти до шести тыс. рублей. С 1 июля также подорожают услуги ЖКХ. Здесь также решение должны принимать регионы, однако уже сейчас ясно, что в среднем рост составит не менее 10%», — уточнила собеседница.

А вот если говорить о самых дорогих приобретениях — квартирах и апартаментах — ожидать здесь существенного роста цен не стоит, добавила Тарасова.

«Сказывается высокий уровень ключевой ставки, «высокая база» декабря и января, когда многие пытались успеть приобрести недвижимость на прежних условиях, а также ожидаемое завершение программы льготного ипотечного кредитования с 1 июля», — подытожила доцент.

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