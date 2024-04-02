В Сарапуле осужден семиклассник, который пьяный избил соседа молотком

В Сарапуле осудили семиклассника, который в состоянии алкогольного опьянения напал на соседа и нанес ему удары молотком, сообщает udm-info.ru .

Ученику седьмого класса 17 лет. В суде он полностью признал вину, но от дачи показаний отказался. Что побудило пьяного подростка напасть в подъезде дома на неизвестного мужчину, неясно. Инцидент произошел в 2023 году.

Установлено, что местный житель испытал физическую боль и моральные страдания. Побои были расценены как тяжкие увечья.

«Держа в руке молоток и применяя его как предмет, используемый в качестве оружия, нанес им множество ударов в область туловища потерпевшего, причинив последнему физическую боль, моральные страдания и телесные повреждения, которые согласно заключению эксперта причинили тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — говорится в сообщении.

Суд назначил подростку наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно. Также предусмотрен испытательный срок в три года. Кроме того, суд назначил ряд дополнительных обязанностей, которые помогут несовершеннолетнему исправить свое поведение и не допустить подобного инцидента в будущем.

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