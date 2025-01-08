По информации, предоставленной Министерством обороны Российской Федерации, за первую неделю 2025 года Вооружённые силы Украины понесли значительные потери. Согласно подсчётам РИА Новости, число погибших военнослужащих составило почти 13 тысяч человек, а также было уничтожено 46 вражеских танков.

По данным Министерства обороны Российской Федерации, в период с 1 по 7 января в зоне проведения специальной военной операции Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 9,7 тысячи человек. Кроме того, в Курской области в ходе боевых действий было убито около 2975 украинских военнослужащих.

За указанный период российские военные ликвидировали 17 танков, включая пять немецких Leopard. В то же время в курском приграничье было уничтожено 29 танков.

Помимо этого, 2 января силы противовоздушной обороны ликвидировали украинский самолет Су-27, а 5 января истребители Воздушно-космических сил России сбили МиГ-29 украинских ВВС.

Ранее сообщалось, что общие потери украинских войск в Курской области с начала вторжения противника 6 августа прошлого года превысили 49 тыс. военнослужащих. Об этом в сводке проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

В ходе боев на курском направлении противник понес значительные потери в технике: было уничтожено 273 танка, 209 боевых машин пехоты, 153 БТР, 1461 боевая бронированная машина (ББМ), 1407 автомобилей и 340 орудий артиллерии.