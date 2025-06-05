В сейме Латвии депутата обвинили в неэтичном поведении из-за фразы на русском языке

Спикер сейма Латвии Дайга Миериня инициировала голосование об удалении из зала заседаний лидера партии «Стабильность!» Алексея Росликова, который выступил в поддержку русского языка, сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

По информации издания, в парламенте Латвии обсуждали декларацию об «устранении лингвистических последствий». В документе указано, что в период вхождения республики в состав СССР правительство проводило русификацию. Депутат Росликов выступил против рассмотрения данной декларации.

По данным издания, лидер партии заявил, что много граждан республики дома общаются на русском языке. Существенную часть населения страны составляют русские. Без них республика не сможет продолжить свое развитие. Во время выступления депутат потребовал предоставить данные, какие меры намерены принять депутаты. Будут ли создавать отдельные зоны для русскоговорящих или же родителям запретят называть детей русскими именами.

«Русский язык — наш язык!» — отметил во время выступления на русском языке депутат Росликов.

По информации портала, заявление на русском языке спикер сейма назвала неэтичным поведением. 63 парламентария проголосовали за исключение из зала заседания лидера партии «Стабильность!». Депутат выполнил требование.

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