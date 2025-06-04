Иностранец-доброволец отправился на СВО, чтобы доказать, что он достоин быть гражданином России. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, доброволец родом из Хьюстона — там он долгое время работал на заводе. У мужчины есть жена и шесть детей — трое сыновей и три дочери, и сейчас он вместе с семьей переехал в Московскую область, а также мечтает получить российское гражданство.

По словам мужчины, ему с семьей надоела пропаганда нетрадиционных ценностей, падение уровня культуры и преступность на Западе. Глава семейства рассказывает, что очарован Россией, культурой, политикой и доброжелательными людьми. Сейчас он отправляется на СВО, пусть и «мало знает о русской армии, но слышал, что там крутые ребята».

Также американец уже начал изучать русскую культуру и язык. При этом, окончательно о том, в какой части России он собирается жить с семьей, пока еще не решено, но Нижний Новгород покорил американцев своей красотой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в МИД РФ обвинили Киев в попытке срыва переговоров.