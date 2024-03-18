В селе под Уфой горела единственная больница

В ночь с 17 на 18 марта в с. Иглино (Республика Башкортостан) загорелась единственная больница, сообщает mkset.ru .

В Телеграм-канале МЧС Башкортостан сообщили, что возгорание началось на чердаке. Люди заметили, что из-под шифера валит черный густой дым. Сразу вызвали сотрудников МЧС. Первым делом было необходимо эвакуировать пациентов и персонал. В здании находились 57 человек. Некоторые не могли передвигаться самостоятельно. Огнеборцы выносили их на руках. Издание отмечает, что люди искренне благодарили спасателей.

«Пожарные большие молодцы. Без паники, четко так, скомандовали собираться и выходить, переходить в другое здание. Помогли тем, кто плохо ходит или вообще не ходит. Спасибо им. На последнем этаже уже во всю пахло дымом, в коридорах тоже был дым. Мы очень перепугались», — рассказала одна из пациенток.

Источником пожара стала деревянная дверь, которая загорелась на чердаке. Порошковым огнетушителем удалось ликвидировать огонь. Водой затушили лишь тлеющие угли. На месте ЧП присутствуют эксперт пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Они намерены выяснить причины пожара. Происшедшим заинтересовалась прокуратура. Сотрудники намерены проверить, нет ли нарушений пожарной безопасности.

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