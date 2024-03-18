В подмосковных Мытищах насмерть замерзших сына и отца нашли через десять дней

Как передает телеканал РЕН, в частном доме в деревне Поседкино возле Мытищ в Московской области были обнаружены трупы 58-летнего мужчины и его 93-летнего отца.

По предварительным данным, оба скончались не менее десяти дней назад от переохлаждения в неотапливаемом помещении.

«Дом стоял с открытой дверью, но следов конфликта не было. Рядом с телами нашли литровую бутылку водки и бутылку из-под коньяка», — сообщил источник телеканала.

В настоящее время на месте работают правоохранители и медики, которым предстоит выяснить все подробности происшествия, а также точные причины смерти отца и сына.

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