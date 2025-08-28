В семечках яблок содержится токсичное вещество: эксперт рассказала, можно ли отравиться?

Гастроэнтеролог, нутрициолог Екатерина Титова рассказала, что в косточках яблок содержится токсичное вещество амигдалин. Однако людям не стоит беспокоиться из-за возможного отравления, сообщил VSE42 со ссылкой на пресс-службу Пироговского университета.

По информации пресс-службы университета, в семечках яблок содержится небольшое количество токсического вещества. Даже если человек случайно проглотит косточку, амигдалин не нанесет вред его организму. Отравление возможно при попадании большого количества семечек яблок, что в реальной жизни маловероятно.

По информации эксперта Титовой, каждый день взрослый человек может съедать по два яблока. Норма рассчитана для здорового человека. В яблоках в большом количестве содержится фруктоза и фруктаны. Их чрезмерное употребление ухудшит самочувствие людей, страдающих от проблем с пищеварительной системой.

Эксперт рекомендует не есть яблоки с кожурой пациентам, которым диагностировали гастрит, колит или дивертикулит. По словам Титовой, грубая клетчатка может вызвать раздражение слизистой оболочки. Яблоки, приобретенные в магазинах, стоит тщательно вымыть.

