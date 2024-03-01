В сети обвинили участников Федерального собрания в пропаганде Украины

В социальных сетях быстро распространился кадр, вырезанный из видео. На нем запечатлен удивленный военный, который находился на Федеральном собрании. За его спиной на пиджаке кого-то из присутствующих прикреплен маленький значок. Пользователи испугались, не может ли это быть украинский флаг, потому что цвета были очень похожи. Все опасения пользователей соцсетей опровергнуты, сообщает muksun.fm .

Во-первых, значок, который заметили пользователи, никак не относится к Украине. Это Депутатский значок, который был прикреплен к пиджаку спикера думы ХМАО Бориса Хохрякова.

Во-вторых, удивленный военный СВО — прапорщик Сергей Токарь, который в зоне спецоперации попал под минометный обстрел. Ветеран СВО остался без руки. Он продолжает выполнять задачи в зоне спецоперации. Сергей Токарь воспринял новость о том, что стал звездой, с улыбкой на улице.

Генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему нынешнее послание президента Владимира Путина Федеральному собранию можно считать историческим событием.