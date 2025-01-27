В Сети появилось видео, как водитель скорой выталкивает пациента в Кемерове

Кемеровчанин рассказал в социальных сетях, что его вытолкали из машины скорой помощи, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Кемеровчанин рассказал, что страдает частой потерей сознания. По словам горожанина, ему стало плохо, поэтому он вызвал бригаду скорой помощи. Однако медики отказались оказывать помощь. Водитель вытолкал из машины. Мужчина продемонстрировал видео, которое, по его мнению, доказывает слова.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Инцидент Кузбасс». По данным канала, в Кузбасской скорой помощи пояснили причину поведения водителя. Так, пациент находился в состоянии алкогольного опьянения, проявлял агрессию и пытался нанести ущерб оборудованию.

«Водитель пытался вывести его, пациент поскользнулся и выпал из салона автомобиля. Мужчина был задержан сотрудниками Росгвардии, сотрудники бригады написали заявление в полицию», — указано в ответе скорой помощи.

Сибдепо обратился в Кузбасский центр медицины катастроф. В ведомстве сообщили, что предоставленная кемеровчанином в соцсетях информация не соответствует действительности. Инцидент привлек внимание прокуратуру Кузбасса. Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку. По ее итогам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Богородском округе задержали мужчину, который избил фельдшера скорой помощи.