В сети появилось видео с пытками наркозакладчиков из Кузбасса

Сибдепо оповестил сотрудников правоохранительных органов о видео в сети, на котором неизвестные с особой жестокостью избивают двух мужчин. Авторы видео комментируют происходящее. Они рассказали, что потерпевшие — это кузбасские наркозакладчики, которые присвоили себе запрещенный препарат и не распространили его.

На видео видно, как неизвестные сначала избили одного мужчину, а затем второго. Они наносили многочисленные удары. Инцидент, судя по кадрам, произошел в лесном массиве. Параллельно неизвестные задавали вопросы потерпевшим, в частности, в каком городе они родились. Один из них рассказал, что проживает в Топках.

Ранее сообщалось, что жители калужского города пожаловались на компанию агрессивных подростков.