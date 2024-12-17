В США ответили на обвинения в причастности к убийству генерала Кириллова

Госдепартамент США не подтвердил, что штаты причастны к подрыву машины начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Объявление представители Госдепа сделали на брифинге для журналистов главы пресс-службы ведомства Мэттью Миллера. В ходе планерки попросили оценить ситуацию вокруг убийства генерала Кириллова, в котором Россия уже подозревает Запад.

В ответ на вопросы присутствующим пояснили, что никаких оценок ситуации не будет, так как США «не причастны к убийству российского генерал-лейтенанта».

Напомним, что начальника войск РХБЗ Кириллова и его помощника не стало в результате взрыва машины в Москве. Незадолго до смерти высокопоставленный генерал говорил, что его предупреждали об открытой на него охоте. Позже раскрылись подробности о взрывчатке, подложенной у машины Кириллова, и другие детали инцидента.

Ранее сообщалось, что Мария Захарова назвала вероятных соучастников убийства Кириллова в столице.