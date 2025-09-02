В Сети распространили дипфейки: представители власти якобы обесценивали труд шахтеров

На протяжении нескольких дней в Сети распространялись видео, на которых представители власти Кемеровской области в неуважительном тоне говорили о шахтерском труде, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Телеграм-канал «Война с фейками» проинформировал , что эти видео — фейки.

«Сибдепо» обратило внимание, что видео распространили в преддверии празднования Дня шахтера. Губернатор Кузбасса Илья Середюк, замвоенком региона Василий Игнатьев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев якобы рассказывали, что профессия горняков стала настолько нерентабельной, что шахтерам пора задуматься о смене трудовой деятельности. Им было рекомендовано отправиться выполнять боевые задания в зону СВО. Лжеспикеры рассказывали, что критическая ситуация сложилась из-за нежелания правительства выделять средства на развитие отрасли.

По данным издания, лица, которые появились на видео, не комментировали инцидент. Телеграм-канал «Война с фейками» сообщил, что российские официальные лица никогда не делали подобных заявлений. По информации канала, практически в каждой семье в Кузбассе есть горняк. Правительство на федеральном и региональном уровне оказывает помощь промышленности, которая несет важную роль в развитии экономики.

По информации телеграм-канала, создатели ненастоящих видео брали за основу различные выступления официальных лиц, меняя их озвученные заявления.

«Например, за основу фейка от лица генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева был взят ролик, опубликованный в июне 2025 года, в котором он рассказывал о подписанных РФПИ на ПМЭФ-2025 соглашениях», — сообщил телеграм-канал «Война с фейками».

Ранее сообщалось, что в Кузбассе масштабно отпраздновали День шахтера.