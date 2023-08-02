В СФ отреагировали на инициативу введения штрафов собственникам электросамокатов

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает несвоевременным введение штрафов собственникам электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет агентство ТАСС .

«Необходимо применять ограничительные меры в отношении водителей электросамокатов, особенно в крупных городах», - отметила Ирина Рукавишникова, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству

Сенатор Артем Шейкин подготовил законопроект, в котором предлагает ввести штрафы для людей, которые управляют СИМ в нетрезвом виде или превышают скорость. Ирина Рукавишникова считает, что к решению вопроса необходимо подходить комплексно. Перед тем, как выписывать штрафы, важно разобраться, кому их адресовывать. Если человек передвигается на личном СИМ, то найти его проблематично. Ирина Рукавишникова одобряет инициативу сенатора заняться данным вопросом, но начать необходимо с другого. Обсудить, как идентифицировать собственника, например, принудить устанавливать госномера и вносить данные в базы.

Член Общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто также рассказал, что вводить штрафы на данном этапе – малоэффективный способ борьбы с нарушителями. Сначала надо чепировать СМИ или установить на них номера. В противном случае найти собственника, чтобы выписать штраф, не получится.