Эксперт из МВД: Штрафы за пьяное вождение самокатов не помогут избежать травматизма

Сенатор Артем Шейкин подготовил законопроект, в котором предлагается ввести штрафы за вождение электросамокатов, велосипедов и подобных видов транспорта в нетрезвом виде. Размер штрафа – десять тысяч рублей. Член Общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто считает подобные действия малоэффективными, пишет интернет-издание « Абзац ».

«Проблема есть, и её надо решать. Они представляют большую опасность, много травмированных и погибших. Что-то нужно делать, но никто не знает что», – отмечает член Общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто

Член Общественного совета при МВД России Игорь Моржаретто выступает против введения системы штрафов. Есть ряд вопросов, каким способом вычислять собственников самокатов. В случае, когда электросамокат берут в аренду, то найти управляющего им человека несложно. Но есть множество самокатов, которые принадлежат частным лицам. Перед тем, как предъявить им штраф, необходимо их разыскать. Эффективный способ – присваивать самокатам и велосипедам номера или чипировать, а уже потом вводить штрафы.

Управление электросамокатами ежедневно становится причиной ДТП. В Омске подросток на электросамокате сбил женщину, которую госпитализировали с переломом руки и многочисленными травмами. Под Ростовом мужчина сбил двухлетнего ребенка и скрылся с места столкновения. Случаев, когда люди сбивают и уезжают, множество. В центре Волгограда подросток наехала на 8-летнюю девочку, которой также понадобилась помощь медиков. Родственники утверждали, что у пострадавшей выбиты зубы.