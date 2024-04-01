В школах Нижнего Тагила усиливают пропускной режим после трагедии в «Крокусе»

В частности, вход на территорию одной из школ Нижнего Тагила с 1 апреля проходит по измененным правилам. Учащимся выдали пластиковые карты, по которым разрешено заходить в здание школы. Сначала школьник должен приложить карту к турникету возле калитки. Это позволит ему пройти на территорию школьного участка. Для прохода в здание необходимо повторно приложить карту к турникету. Без карты в школу не пустят никого. В случае потери необходимо оповестить классного руководителя и сдать 50 рублей. Родителей о нововведениях проинформировали в интернет-мессенджерах.

«В школах, видимо, опять ужесточают меры пропуска после теракта. Нам давно сделали эти карты, года два назад. Сначала дети проходили только по ним. Потом как-то забили на это. Через калитку просто по системе домофона проходили, а через рамки в школе всех пропускали потоком. Сейчас снова всё возвращают. Скорее всего опять очереди будут на входе в само здание школы», — рассказала TagilCity.ru родительница одного из учеников.

Меры безопасности усиливают на фоне трагических событий 22 марта в «Крокус Сити Холле». Однако ранее в России также происходили жуткие акты террора и агрессии, поэтому многие школы города несколько лет наз перешли на строгий пропускной режим. Территории школ ограждают заборами. Без персональных пластиковых карт входить запрещено.

Ранее мы сообщали, что дети, которых сбили покидавшие «Крокус» террористы, идут на поправку. Из реанимации пятилетнего мальчика перевели в палату, где находится его сестра.