В сибирские реки выпустили почти 70 тыс. мальков хариуса и тайменя

В сибирские реки по инициативе Распадской угольной компании (РУК) в рамках ежегодной экологической акции выпустили почти 70 тыс. мальков редких и ценных рыб — хариуса и тайменя, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в рамках благотворительной акции «Дары сибирским рекам» 65 тыс. мальков хариуса и 4,5 тыс. мальков тайменя выпустили в реки Бельсу и Мрассу. Предварительно мальков вырастили в специализированном рыбоводческом хозяйстве под контролем экологов, которые принимали участие в каждом этапе развития рыб. Эксперты уверены, что созданные условия для мальков позволят им максимально быстро адаптироваться к проживанию в естественной среде.

По данным издания, сотрудники предприятия каждый год оказывают положительное влияние на увеличение популяции рыбы в сибирских реках. Экологи РУК на протяжении шести лет действия благотворительной акции выпустили в водоемы региона более 420 тыс. мальков ценных видов рыб. Принятые меры позволяют сохранять биологическое разнообразие региона.

По информации издания, в церемонии выпуска мальков приняли участие сотрудники предприятия и представители региональной власти.

Ранее гидролог Демченко назвал резкий спад уровня воды в реке Туре тревожным сигналом.