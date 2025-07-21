В СК назвали подозреваемого в убийстве жительницы Междуреченска

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел 20 июля. Согласно предварительной версии, в квартире находилась женщина и ее сожитель. Пара распивала спиртные напитки. Во время разговора произошел конфликт. Мужчина схватил нож и нанес женщине ранение в область шеи. Она скончалась до прибытия бригады скорой помощи. Подозреваемый задержан.

«На допросе следователю он (задержанный. — Прим. ред.) дал последовательные показания, которые подтвердил в ходе проверки их на месте», — указано в сообщении.

По информации ведомства, сотрудники настаивают на мере пресечения в виде ареста. В ближайшее время суд примет решение по мере пресечения. Также решается вопрос о предъявлении ему обвинения. В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники правоохранительных органов назначили необходимые судебные экспертизы для найденных на месте преступления материалов. Следствие продолжает работу по сбору и закреплению доказательственной базы. По завершении данного этапа работы материалы будут переданы в суд для дальнейшего вынесения вердикта.

Ранее сообщалось, что бугурусланский маньяк задержан спустя 17 лет.