Похороны погибших в Красноярском крае детей пройдут 30 сентября

В понедельник, 30 сентября, в Красноярском крае состоятся похороны четырех детей, которые умерли вследствие отравления, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Планируется, что вынос тел состоится от дома, где проживали дети 6, 11, 12 и 13 лет. Церемония прощания начнется в 11:30 по местному времени. Разрешение на захоронение тел несовершеннолетних выдали во вторник, 24 сентября.

«Похороны назначены на понедельник, в 11:30 (6:30 мск) вынос от дома», — сообщил источник РИА Новости.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что родные ожидали возвращения из больницы родителей умерших детей. Накануне 34-летнего отца и 32-летнюю мать детей выписали в удовлетворительном состоянии. Женщина находится на девятом месяце беременности. Плод развивается нормально.

Глава Назаровского района Михаил Ковалев сообщил, что администрация окажет помощь семье в организации похорон. Об этом в телеграм-канале написал журналист Владимир Соловьев. В администрации района был объявлен сбор средств для помощи семье в похоронах. Соответствующую информацию разместили в официальной группе ВК администрации. В комментариях подписчики выразили слова соболезнований семье.

Ранее сообщалось, что точные причины смерти отравившихся детей в Красной Сопке установят только через месяц.