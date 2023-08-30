В СК по Брянской области рассказали о разрушениях после атаки беспилотника

В СК по Брянской области сообщили о разрушениях, которые нанес украинский беспилотник в ночь с 29 на 30 августа, сообщает агентство «РИА Новости».

Известно, что после атаки в здании СК по Брянской области повреждена крыша, а также нарушено остекление. Пострадавших нет. Следователи фиксируют разрушения. В пресс-службе рассказали о состоянии вещественных доказательств и документации.

«Сохранность процессуальных документов и вещественных доказательств обеспечена», - сообщает интернет-мессенджер СУ СК России по Брянской области

О взрыве в здании следственного комитета региона сообщила местная власть. Пользователи социальных сетей рассказывают, что с начала СВО этой ночью была самая масштабная атака беспилотников региона. Шесть беспилотников нанесли ущерб городской инфраструктуре. Люди уверены, что ночью их было намного больше, но упали не все. Пострадали здания СК, телецентра, предприятия «Кремний Эл», сообщает издание «Bryansk.NEWS».

Здание СК не загорелось, но пожарные выезжали несколько раз за ночь из-за пожаров на других объектах, которые атаковали беспилотники. В настоящее время сотрудники пострадавших организаций не работают. Следователи фиксируют нарушения.