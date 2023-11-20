В СК предполагают, что 12-летнего мальчика из Красноярского края убил его сверстник

Следователи краевого СК России поделились предварительной версией причин убийства 12-летнего мальчика в Красноярском крае. Он оскорблял маму своего знакомого. Школьник нанес обидчику смертельный удар топором, сообщает агентство « РИА Новости ».

Жительница Ачинска обратилась в полицию 17 ноября. Женщина заявила о пропаже своего сына, которому 12 лет. Мальчик не вернулся домой после школы. Начались розыскные действия.

Тело ребенка было найдено в реке Мазулька 18 ноября. Было установлено, что смерть наступила насильственным способом.

Кровь погибшего ребенка была обнаружена в доме его знакомого. Предполагается, что между школьниками возник конфликт. Подросток говорил оскорбительные вещи в адрес матери своего приятеля. Обиженный школьник нанес удар топором в область затылка. Погибшего он поместил в тележку и отвез к реке, где избавился от тела.

«Погибший оскорбительно выразился в адрес матери подростка, совершившего убийство», - говорится в сообщении.

Следователи не исключают, что школьнику помог его отчим. В доме, на тележке найдены следы крови. В огороде обнаружили рюкзак погибшего мальчика. Сотрудники правоохранительных органов провели необходимые экспертизы.

В настоящее время подросток находится в социальном учреждении. Следствие по делу продолжается. Подозреваемый является сверстником погибшего.

Ранее стало известно, что в Удмуртии в убийстве двух детей подозревается их родной отец, который испытывал ненависть к своей жене из-за бракоразводного процесса.