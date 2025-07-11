В СК проверяют информацию о склонении к интиму школьника в лагере под Красноярском

Распространившаяся в телеграм-каналах информация о домогательствах мальчика в летнем лагере под Красноярском в настоящее время не подтверждается, сообщил prmira.ru. В связи с продолжением расследования информация может обновляться.

Корреспондент «Проспект Мира» обратился в СК с просьбой прокомментировать информацию, которая распространяется в различных телеграм-каналах. Сообщается, что отдыхающий в детском лагере ребенок пытался склонить к сексуальным действиям* ровесника. Якобы сначала 10-летний мальчик изъял электронную игрушку. Потом начал шантажировать, что вернет вещь собственнику при условии выполнения его требований интимного характера. Об инциденте, предположительно, узнал воспитатель. Ему рассказал другой отдыхающий ребенок, который был свидетелем.

По информации издания, руководство лагеря после сигнала от якобы очевидца обратилось к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой проверить информацию. По информации местных СМИ, школьник отрицает, что к нему кто-либо обращался с неприличными предложениями. В СК сообщили «Проспекту Мира», что в настоящее время доказательств нет, информация не подтверждается. Однако правоохранители продолжают разбираться в ситуации.

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