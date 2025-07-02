У скандального секс-гуру Алекса Лесли нашли кучу детей без содержания

У блогера Алекса Лесли, которого хотят лишить родительских прав, нашли несколько детей. Подробности выяснил RT.

Как узнал канал, в 2017 году московский суд признал блогера отцом ребенка уроженки Белоруссии. Тогда он якобы заявил, что у него куча детей, но он не собирается их содержать.

«Секс-коуч заявлял, что не намерен содержать своих детей, которых, по его словам, у него куча», — говорится в публикации.

Адвокат Илья Смирнов отмечал, что дело о домогательствах к девушкам в столице, не волнует Лесли. Фигурант, по его словам, «в одной из стран Евросоюза».

Напомним, что в июне в СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли). Его подозревают в склонении к совершению изнасилования. Суд арестовал на 15 суток двух последователей блогера, которые могли последовать его советам и пристать к девушкам в Москве.

Ранее стало известно, что грозит «гуру пикапа» Алексу Лесли и его последователям.