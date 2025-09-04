Стало известно, куда уехал и как жил племянник комика-иноагента Галкина после начала СВО

Племянник комика-иноагента Максима Галкина*, сын его старшего брата Дмитрия, покинул Россию сразу же после начала специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно SHOT.

По данным источника, 27-летний Никита Галкин, имеющий военную специальность, выехал из России спустя четыре дня со дня начала военных действий. Сначала молодой человек находился в Ереване, затем — перебрался в Сербию, где прожил почти весь 2023 год.

Как выяснил SHOT, Никита арендовал в Сербии трехкомнатное жилье стоимостью €60 в сутки, в котором были личный бассейн и терраса.

В России Никита проходил службу в автомобильных войсках в военном училище Воронежской области. Известно, что на торжественную присягу в 2017 году к нему лично приезжал Галкин.

До отъезда за границу племянник иноагента был прописан и проживал в Хамовниках (элитный район Москвы), где владел долей в просторной восьмикомнатной квартире общей площадью 163 кв. м.

В 2023 году это жилье было продано за 141 млн. руб. После переезда он практически полностью оборвал связи с Россией, а также закрыл индивидуальное предпринимательство (ИП), которое было зарегистрировано в сфере торговли. Никита Галкин является сыном старшего брата комика.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.