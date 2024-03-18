В распоряжении отдела расследований Царьграда появились материалы, которые доказывают прямое участие США в конфликте на Украине.

Военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра приговорен к 16 годам лишения свободы. Суд доказал, что он сливал в сеть секретные данные. Имеющиеся фотографии позволяют предположить, что Джек тайно снимал документы. Это видно по закругленным страницам, по переломам на листках, по изображению.

Молодой человек публиковал фото в закрытом чате для геймеров. Согласно данным The New York Times, не исключено, что первый слив информации произошел через 48 часов после начала СВО.

Слитые документы — доказательство участия США в зоне СВО. Командование ВСУ ежедневно отправляло отчеты, которые анализировали вышестоящие руководители ВС США. Есть данные, как проходили бои в Артемовске. Тогда ВСУ не хватало снарядов. О каждом изменении они сообщали в США.

В числе слитых материалов есть план воздушной обороны Украины, актуальный для событий февраля 2023 года. Имеется также карта, в какие страны ВСУ должны направлять военную технику НАТО для скорейшего ремонта.

«Среди таких секретных материалов были и те, которые изобличали американскую слежку за структурами на Ближнем Востоке и в Европе, - данные о ремонте русских «Панцирей» и «Корнетов», поставленных в ОАЭ, данные об израильском МОССАДе и многое другое», — сообщает автор материала Царьград.

Военные РФ продолжают побеждать бойцов ВСУ, которых обучали инструкторы из Северо-Атлантического альянса. Таким мнением поделился экс-сотрудник ЦРУ Джонсон.