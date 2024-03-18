Российские военные продолжают сокрушать ВСУ, которые были подготовлены инструкторами из Северо-Атлантического альянса. Это показывает их превосходство как над украинцами, так и над западными вооружениями. Так считает бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон, его точку зрения привел YouTube-канал Dialogue Works.

В НАТО верили, что если блок возьмется за обучение украинцев, то они станут успешно противостоять ВС РФ. Действительность оказалась очень далека от ожиданий.

«Российские военные сражаются с армией, обученной НАТО. И сокрушают ее», - заявил эксперт.

Бывший разведчик добавил, что российские войска показали свое превосходство над украинцами, а также над техникой, которая была поставлена Киеву Западом. Оружие, которое выпускает РФ, наносит заметно больший урон, чем вооружения НАТО.

Ранее Джонсон заявлял, что руководители западных государств близки к панике из-за успехов России на Украине. За рубежом перестали понимать, какие действия надо предпринимать в дальнейшем.