В Словакии могут провести референдум против антироссийских санкций

Представители внепарламентского Словацкого движения возрождения передали в канцелярию президента Словакии петицию граждан, в которой они обращаются с просьбой объявить в республике референдум об отказе от санкций против РФ, сообщило информационное агентство TASR.

По данным издания, почти 400 тыс. человек оставили подпись под петицией.

«Канцелярия президента Словакии будет работать со списками петиции в полном соответствии с законом», —проинформировал в свою очередь департамент по связям с общественностью администрации главы государства.

Согласно законодательству Словакии, президент имеет право объявить референдум при условии, если петиция набрала около 350 тыс. подписей. В Словакии проживает около 5,5 млн человек. Перед принятием любого решения в администрации президента обязаны проверить достоверность подписей.

Лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец рассказал, что сбор подписей занял много времени и сил, сообщило РИА Новости. Словацкий политик рассказал, что необходимое количество подписей для рассмотрения в канцелярии президента активисты собрали еще в конце апреля. Однако они решили продолжить сбор.

«Мы передаем в канцелярию 395 401 подпись», — сказал журналистам лидер Словацкого движения возрождения Роберт Швец.

Политик обратил внимание, что для сбора подписей не подключали СМИ. Он поблагодарил каждого, кто принял участие в акции. Листы с подписями были разложены по 40 коробкам.

«Согласны ли вы с тем, чтобы Словакия не применяла санкции против России, которые вредят словацким гражданам и предпринимателям?» — на такой вопрос предложили ответить гражданам Словакии.

Ранее Фицо заявил, что поедет на празднование Дня Победы в Москву, несмотря на угрозы Зеленского.