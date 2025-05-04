Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что планирует посетить Россию на празднование Дня Победы 9 мая, несмотря на угрозы со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщило РИА Новости.

На пресс-конференции Фицо осудил высказывания Зеленского, назвав их проявлением неуважения к стране, которая понесла огромные потери в борьбе с фашизмом. Он также отметил, что слова нелегитимного украинского лидера являются «неприемлемыми и смешными».

«Я на празднование 80-летия годовщины (Победы в Москве. — Прим. Ред.) еду. Точка», — сказал премьер-министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что праздничный парад по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) состоится 9 мая на Красной площади.

Зеленский ранее вновь заявил о намерении нанести удар по Москве в этот день. Он предупредил мировых лидеров, планирующих посетить Россию 9 мая, что Украина «не несет ответственности за происходящее на территории РФ» и предупредил о возможных последствиях.

Ранее Кремль официально сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию и примет участие в праздновании 80-летия Победы.