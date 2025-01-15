В смерти прохожей в Кузбассе подозревают психически больного мужчину

Мужчина, который нанес смертельные раны неизвестной ему женщине и напал на еще одну прохожую, задержан в Кузбассе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Mash Siberia сообщил, что 13 января мужчина, имеющий психические отклонения, напал на двух женщин в Прокопьевске. По данным канала, одна из пострадавших погибла. Нападавший состоит на учете в ПНД и был судим за наркотики. Редакция Сибдепо обратилась к сотрудникам правоохранительных органов с просьбой прокомментировать информацию.

Факт нападения подтвердили в СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу. В ведомстве рассказали, что мужчина напал с ножом на местную жительницу. Горожанка получила множественные ножевые ранения и скончалась на месте происшествия. С нападавшим она знакома не была.

«Увидев, что к погибшей подошла прохожая, фигурант нанес имеющимся при себе ножом множественные удары в область лица и верхних конечностей второй горожанки, причинив телесные повреждения», — сообщил официальный телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

В сообщении указано, что мужчину насильно отправили в психиатрический стационар. Его поведение свидетельствует о возможном психическом заболевании. Задержанному будет проведена соответствующая психолого-психиатрическая экспертиза.

Сотрудники правоохранительных органов опрашивают горожан, которые стали свидетелями нападения. На месте происшествия был обнаружен нож. Следователи собирают улики и назначают экспертизы. Вторая пострадавшая находится под наблюдением медиков.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали племянника «вора в законе №1» Шакро Молодого, подозреваемого в покушении на убийство.