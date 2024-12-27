В Сочи и Казани ввели временные ограничения на работу аэропортов

Представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале проинформировал о временных ограничениях в работе аэропортов Сочи и Казани.

Спикер сообщил, что принятые меры связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения введены в пятницу, 27 декабря. С 5:00 они начали действовать в аэропорту Сочи (Краснодарский край), а с 6:00 — в Казани (Республика Татарстан).

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — указано в сообщении.

Артем Кореняко уточнил, что главная задача сотрудников аэропортов — обеспечить безопасность перелетов для своих клиентов. Для реализации цели представители принимают различные меры. В работе принимают активное участие авиадиспетчеры, службы аэропорта и экипажи ВС. Причины временных ограничений не указаны.

В комментарии под постом один из подписчиков предположил, что, по его мнению, может быть две причины для принятия решения об ограничения работы — неблагоприятные погодные условия или угроза атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что «Эль-Аль» приостановила рейсы, которые направлялись из Тель-Авива в столицу РФ, из-за авиакатастрофы в Актау.