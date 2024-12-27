«Эль-Аль» приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву из-за авиакатастрофы в Актау

Авиакомпания «Эль-Аль», являющаяся основной в Израиле, временно отменяет все полеты из столицы страны Тель-Авива в Москву на предстоящую неделю. Это решение было принято после трагического инцидента с самолётом Azerbaijan Airlines, который направлялся в Грозный. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы перевозчика.

Отмечается, что информация о приостановке полетов будет в самое ближайшее время отправлена пассажирам, которые пробрели билеты или собираются это сделать.

«В связи с событиями в воздушном пространстве России авиакомпания „Эль-Аль“ приостановила полеты по маршруту Тель-Авив — Москва на предстоящую неделю. В течение следующей недели будет проведена оценка ситуации и соответственно будет принято решение о возобновлении деятельности на данном маршруте», — сообщил представитель «Эль-Аль».

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer 190, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от запада Казахстана, в районе города Актау.

По информации Росавиации, после столкновения с птицами, командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 62 пассажира и пятеро членов экипажа, согласно данным авиакомпании. 29 человек выжили и были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что специальный борт Ил-76 МЧС России успешно приземлился в аэропорту Жуковский, доставив выживших в авиакатастрофе в Актау россиян.