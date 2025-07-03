В Солнечной системе ученые обнаружили межзвездный объект

Согласно данным центра, объекту дали название — 3I/ATLAS или C/2025 N1. Специалисты сделали несколько фото, которые теперь стали источником для исследования. В частности, ученые обратили внимание на гиперболическую орбиту, которая на кадрах слишком вытянута. Специалисты планируют уточнить орбиту и источник появления объекта.

«Новый кандидат в околоземные объекты A11pl3Z был обнаружен обсерваторией ATLAS в Чили (W68) на четырех 30-секундных снимках, сделанных 1 июля по всемирному времени», — указано в сообщении центра.

Специалисты центра рассказали, что ранее в Солнечную систему проникало два неизвестных объекта — комета с гелиоцентрическим эксцентриситетом орбиты 2I/Borisov и астероид 1I/Оумуамуа. Астероид открыли в 2017 году. Объект заметили через телескоп. Комету диаметров в 20 км обнаружили в 2019 году. Первое время ученые также изучали небесные объекты.

Ранее ученый Кувшинов назвал ключевой инструмент успехов Крымской обсерватории.