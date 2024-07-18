В соцсетях осудили женщину, которая выпала с 11 этажа во время мытья окна

В Кемерове в среду, 17 июля, из окна 11-ого этажа выпала девушка. По неподтвержденным данным, перед падением женщина мыла окна, сообщает sibdepo.ru . В социальных сетях местные жители активно комментируют происшедшее. Многие осудили пострадавшую.

На данный момент информации о состоянии пострадавшей нет. Очевидцы сфотографировали, как девушка лежала на асфальте под окнами. Возле нее рядом находился мужчина без спецформы. Он присел, чтобы оценить состояние выпавшей девушки. Фото распространилось по различным группам в социальных сетях и Телеграм-каналах.

Пользователи соцсети преимущественно осуждали девушку. Люди сожалеют, что с ней произошло несчастье и сочувствуют ее родным. Однако они не понимают, зачем было мыть окна на 11 этаже. Кроме птиц, никто бы не оценил чистоту из-за высокой высоты, отметила одна подписчица.

Многие написали, что пусть лучше окна и подоконники будут грязными, чем так рисковать своей жизнью и здоровьем. Некоторые отметили, что в магазинах предложен большой ассортимент различных приспособлений, которые облегчают уборку и делают ее более безопасной.

Ранее мы сообщали, что в Ноябрьске скончалась маленькая девочка, выпавшая из окна девятого этажа.