В Ноябрьске скончалась девочка, выпавшая из окна девятого этажа

В ямальском Ноябрьске погибла маленькая девочка, которая упала с большой высоты. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , ребенка пытались спасти в больнице.

Инцидент случился 11 июля. Ребенок по неосторожности выпал из окна девятого этажа, получив серьезные травмы. Пострадавшую оперативно госпитализировали, сутки ушли на то, чтобы вырвать юную душу из лап смерти. Однако на следующий день стало известно, что девочка все же погибла, несмотря на усилия врачей горбольницы.

В полиции подтвердили смерть ребенка. Жертве, вероятно, несчастного случая, было три года.

Напомним, что в период лета инциденты с выпадением детей из окон — не редкость. Чаще всего они облокачиваются на москитные сетки, которые не способны выдержать давление и вес. Родителей в очередной раз призывают быть настороже и не оставлять самых маленьких без присмотра.

Ранее сообщалось, что восьмиклассница случайно упала с третьего этажа в Ивантеевке.