В соцсетях появляются сомнительные предложения дешевой недвижимости для участников СВО

В соцсетях можно найти объявления по продаже квартир по стоимости, значительно ниже рыночной, сообщил gorod55.ru. Корреспондент издания пообщался с одним из продавцов от имени родственника участника спецоперации, чтобы уточнить детали сделки через жилищные кооперативы.

По данным издания, цена квадратного метра составляет около 131 тыс. руб. Так, однокомнатная квартира в Омске обойдется минимум в 5 млн руб. Однако в соцсетях и на сайтах объявлений есть много более дешевых предложений. Например, участникам СВО и их родственникам предлагают приобрести недвижимость по программе жилищных кооперативов.

По данным издания, в таком случае стоимость квартиры достигает 1 млн руб. Корреспондент выдал себя за родственника военнослужащего РФ в беседе с одним из продавцов, который представился юристом.

«Выбираете квартиру от 19 м² до 40 м², цена 60 тр/м². Вступаете в кооператив, оплачиваете в рассрочку беспроцентную на два года равными платежами. По договору с кооперативом право собственности при полном расчете, до этого — на кооперативе», — объяснил потенциальный продавец.

По данным издания, во время разговора в телефонном режиме появилось много несоответствий информации, изначально опубликованной в соцсети. Через несколько часов мужчина ограничил доступ к своей странице.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали дроппера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 1 млн руб.